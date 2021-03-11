جمهور ليفربول يخذل محمد صلاح في التصويت.. والأرقام تنصفه بأعلى تقييم

المصدر: محمد الحتو - دبي

حصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على أفضل تقييم بين اللاعبين خلال مباراة فريقه مع لايبزيغ الألماني في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا التي انتهت حمراء بهدفين نظيفين، بعدما منحته شبكة "هوسكورد" العالمية المختصة بإحصاءات اللاعبين درجة 7.7 من 10، ولكن جمهور "الريدز" لم يختر "الفرعون" أفضل لاعب في المواجهة خلال تصويته على لقب رجل المباراة.

وقدم محمد صلاح أداء بفاعلية عالية وسجل الهدف الأول، واستحوذ على الكرة بنسبة 3.2 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 74%، وفاز في المراوغات مرتين، وفي الصراعات الهوائية مرة واحدة، وفقد الاستحواذ على كرته مرتين فقط، فيما وجه ثلاث تسديدات خلال المباراة، اثنتين تجاه المرمى، وواحدة تم اعتراضها من قِبل المدافعين.

وعلى الرغم من أرقام صلاح وحصوله على أعلى تقييم "رقمياً"، فإن جمهور ليفربول اختار المدافع ناثانيل فيليبس رجلاً للمباراة خلال استطلاع الرأي الخاص بالمباراة عبر الحساب الرسمي لنادي ليفربول في "تويتر"، إذ منحه المشجعون 41.4 %، وجاء البرازيلي فابينيو ثانياً بنسبة 29.7 %، أما محمد صلاح فحل ثالثاً بحصوله على 16.1 % فقط من الأصوات، وجاء الإسباني تياجو ألكانتارا في المركز الرابع والأخير بنسبة 12.8 %.

ويبدو أن التصويت الجماهيري تأثر في الأجواء الأخيرة التي رافقت ليفربول خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي وحالة الجفاء بين صلاح والمدرب الألماني يورغن كلوب حين قام الأخير باستبدال النجم المصري في مباراة تشيلسي مما أدى إلى غضب الأخير وفتحت بعدها وسائل الإعلام البريطانية ملف رحيل محمد صلاح عن النادي وإمكانية توجيه بوصلته إلى الدوري الإسباني للعب مع ريال مدريد أو برشلونة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news