دوري أبطال أوروبا.. نقل ملعب مباراة مانشستر سيتي ومونشنغلادباخ

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الأربعاء، أن مانشستر سيتي سيواجه بوروسيا مونشنغلادباخ في إياب دور 16 بدوري الأبطال في بودابست بعد قرار إقامة المباراة في ملعب محايد.

وتعتبر أحدث مباراة تتأثر بقيود السفر وسط جائحة كورونا في أوروبا، وأضاف "اليويفا" أن المباراة ستقام في الـ16 من مارس الجاري في استاد بوشكاش.

وكان من المفترض أن يقام اللقاء في استاد الاتحاد الخاص بمانشستر سيتي، بينما أقيمت مباراة الذهاب في العاصمة الهنغارية في الـ24 من فبراير بدلا من ألمانيا والتي انتهت بفوز السيتي بهدفين نظيفين.

وقال اليويفا في بيان: "يمكن أن نؤكد بشكل رسمي أن مباراة إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنغلادباخ ستلعب الآن في استاد بوشكاش في بودابست".

وتابع البيان: "يود (اليويفا) توجيه الشكر لمانشستر سيتي وبوروسيا مونشنغلادباخ على الدعم والتعاون وكذلك الاتحاد المجري لكرة القدم للمساعدة والموافقة على إقامة المباراة".

وتأثرت مباريات أوروبية أطرافها تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال ضمن مواجهات أخرى بسبب قيود السفر وسط الوباء لتقام في ملاعب محايدة هذا الموسم.

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