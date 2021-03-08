الدوري الإنجليزي.. صدمة جديدة لمحمد صلاح في صراع الهدافين

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يبدو أن الحالة السيئة التي يمر بها فريق ليفربول ستنعكس سلباً على هداف الفريق والبطولة الإنجليزية المصري محمد صلاح، وذلك بعدما صام عن التهديف في الجولات الماضية، مما أثر سلباً على صدارته لقائمة الهدافين والذي كان يبتعد فيها بثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه، أما الآن فأصبحت صدارته مهددة من أكثر من لاعب.

ونجح نجما مانشستر يونايتد وتوتنهام، البرتغالي برونو فرنانديز، والإنجليزي هاري كين على التوالي في تشديد الخناق على النجم المصري عقب إحرازهما للأهداف في الجولة 27 من "البريمييرليغ"، إذ قاد برونو فرنانديز فريقه مانشستر يونايتد إلى الفوز في لقاء "الديربي" على حساب جاره السيتي (2-صفر)، وأحرز اللاعب البرتغالي هدف فريقه الأول في المباراة، وبدوره قاد هاري كين إلى جانب زميله غاريث بيل، فريق توتنهام للفوز على ضيفه كريستال بالاس (4-1)، بتسجيل كل واحد منهما هدفين.

ترتيب هدافي البطولة الإنجليزية بعد ختام الجولة 27:

محمد صلاح (ليفربول): (17 هدفا)

البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد): (16 هدفا)

الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير): (16 هدفا)

الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام): (13 هدفا)

الإنجليزي دومينيك كالفيرت ( إيفرتون): (13 هدفا)

الإنجليزي باتريك بامفورد (ليدز يونايتد): (13 هدفا)

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