بالفيديو: هدف محمد صلاح الصاروخي في مرمى تشيلسي

المصدر: محمد الحتو - دبي

يعود عشاق الكرة العالمية بالذاكرة قليلاً لاسترجاع مشهد الهدف الصاروخي الذي أحرزه المصري محمد صلاح نجم ليفربول في مرمى تشيلسي خلال مواجهة الفريقين بموسم 2019-2020، وذلك قبل المعركة الكبيرة المرتقبة بينهما اليوم الخميس (12:15 مساء بتوقيت الإمارات) في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان الفتى المصري الذهبي قاد ليفربول للفوز بهدفين نظيفين في تلك المباراة ويسعى إلى تجديد إصابته لمرمى "البلوز" الليلة، لمواصلة صدارته للهدافين خصوصاً أنه يتربع على القمة برصيد 17 هدفاً، فيما يأمل كذلك إلى قيادة "الريدز" لمركز أفضل من السادس والارتقاء نحو مركز لائق لاسيما ان فريقه حامل اللقب يعاني الأمرين في الموسم الحالي بسبب الإصابات ويمتلك 43 نقطة متأخراً بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الذي يخطو بثبات نحو اللقب.

.. فهل يسجل محمد صلاح في مباراة الليلة؟

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دعونا نتذكر هدف محمد صلاح

الأسطوري في مرمى تشيلسي وكيبا 😍🔥 . pic.twitter.com/y9fzJb9IGz — E P L W O R L D (@EPLworld) March 4, 2021

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