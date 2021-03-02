أتلتيكو يتنفس الصعداء قبل «ديربي مدريد»

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

تنفس أتلتيكو مدريد (المتصدر) الصعداء، بعد سلسلة من النتائج المخيبة، أخيراً، وتحضر جيداً لديربي العاصمة بعد أسبوع من الآن ضد جاره اللدود ريال مدريد حامل اللقب، بعودته من ملعب فياريال بالنقاط الثلاث، بعد الفوز عليه 2-صفر، أول من أمس، في المرحلة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسجل له ألفونسو بيدرازا بالخطأ في مرماه (28)، وجواو فيليكس (69).

ودخل فريق المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، اللقاء ضد فياريال على خلفية تعادل وهزيمة في المرحلتين الماضيتين، وسقوط على أرضه ضد تشلسي الإنجليزي صفر-1، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال، لكنه نجح أول من أمس في العودة إلى السكة الصحيحة، وتعزيز حلمه بإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 2014، موسعاً الفارق مجدداً بينه وبين برشلونة إلى خمس نقاط، بعدما قلصه الأخير السبت إلى نقطتين بفوزه على مضيفه إشبيلية 2-صفر أيضاً.

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