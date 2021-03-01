ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد الجولة 26.. محمد صلاح لا يسجل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عاد ليفربول إلى سكة الانتصارات مجدداً بعد أربع خسارات متتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وكانت على حساب مضيفه شيفيلد يونايتد، أمس الأحد، بهدفين نظيفين سجلهما كورنيس جونز (48) وكين بريان بالخطأ في مرماه (64) في المرحلة الـ 26 من البطولة المحلية.

ورفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس، فيما بات شيفيلد يونايتد على أبواب توديع الدوري الممتاز لحلوله أخيراً في الترتيب مع 11 نقطة من 26 مباراة، وفي المقابل يواصل مانشستر سيتي صدارته للدوري برصيد 62 نقطة بفارق 12 نقطة عن وصيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد.

وسبق أن خسر حامل اللقب في المراحل الأربعة الماضية، أمام إيفرتون 2-صفر، وليستر سيتي 3-1، ومانشستر سيتي 4-1، وبرايتون 1-صفر.

ويعاني ليفربول من كثرة الإصابات التي حرمته من خدمات الهولندي فيرجيل فان دايك والسنغالي جويل ماتيب وجو غوميز في الدفاع، والغيني نابي كيتا والبرازيلي فابينيو في الوسط الدفاعي، والبرتغالي ديوغو جوتا في الوسط الهجومي.

وانضم إلى هؤلاء مؤخراً قائده ولاعب وسطه جوردان هندرسون الذي أصيب في المباراة التي خسرها ليفربول أمام إيفرتون الأسبوع الماضي، وستجبره على الغياب عن الملاعب حتى أبريل المقبل بعد خضوعه لعملية جراحية في اسفل عضلات البطن.

وشهدت تشكيلة ليفربول في المباراة غياب حارس المرمى البرازيلي أليسون وحل بدلاً منه الإسباني أدريان.





ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

مان سيتي 62 نقطة

مان يونايتد 50

ليستر سيتي 49

وست هام 45

تشيلسي 44 نقطة

ليفربول 43 نقطة

ترتيب الهدافين

محمد صلاح 17 هدف

برونو هيرنانديز 15 هدف

هاري كين 14 هدف

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