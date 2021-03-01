الاتحاد الآسيوي يعلن عن الدول المضيفة لدور المجموعات في كأس الاتحاد

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن الدول المضيفة لمنافسات دور المجموعات في مسابقة "كأس الاتحاد الآسيوي 2021"، وذلك بعد الإقبال الكثيف على ملفات الاستضافة التي تم تحديدها بالتشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء.

جاء ذلك في بياناً للاتحاد القاري نشره على موقعه الرسمي، حدد فيها الدول المستضيفة للمجموعات الموزعة وفقاً للتصنيف الجغرافي، إذ تقام مباريات المجموعة الأولى في منطقة غرب أسيا، في العاصمة البحرينية المنامة، وتضم فرق الحد البحريني، والنصر العماني والوحدة السوري وحامل اللقب العهد اللبناني.

في المقابل، تقام مباريات المجموعتين الثانية والثالثة للمنطقة ذاتها "غرب آسيا" في العاصمة الأردنية عمان، حيث تضم ثاني المجموعات كل من أندية، الأنصار اللبناني والمحرق البحريني والسلط الأردني ومركز بلاطة الفلسطيني، في حين تضم المجموعة الثالثة كلاً من الفيصلي الأردني والسيب العماني وتشرين السوري، بجانب الفائز من مباراة الدور التمهيدي.

وفي منطقة جنوب آسيا، تقام مباريات المجموعة الرابعة في ضيافة عاصمة المالديف مالي، في مجموعة تضم موهون باغان الهندي، وباشوندرا كينغز من بنغلادش ومازيا سبورتس المالديفي، بجانب فريق متأهل من التصفيات.

وفي وسط أسيا، يستضيف نادي دوردوي القرغيزي مباريات المجموعة الخامسة التي تضم بجانبه أهال التركماني، ورافشان الطاجيكي، على أن قام مباريات المجموعة السادسة، في مدينة دوشانبي الطاجكستانية، وتضم كل من علاي القرغيزي، والتين عسير التركمان وخوجاند الطاجيكي وممثل أوزبكستان.

وفي منطقة آسيان، تستضيف سنغافورة المجموعتين الثامنة والتاسعة، على ان تضم ثامن المجموعات كل من دار الأمان الماليزي وليون سيتي سايلرز السنغافوري وسايغون الفيتنامي والفريق المتأهل من الدور التمهيدي، في حين ضمت المجموعة التاسعة كل من غيلانغ انترناشيونال السنغافوري وكايا إيلويلو الفلبيني وتيرنغانو الماليزي وممثل ميانما

وأشار البيان، إلى أنه سيتم لاحقاً تحديد مستضيف مباريات المجموعة السابعة في منطقة آسيان، في حيث تستضيف هونغ كونغ منافسات المجموعة العاشرة عن منطقة شرق آسيا، في مجموعة تضم كل من اتلتيك من منغوليا وإيسترن وممثلين عن هونغ هما "لونغ ليونز" و"لي مان" بالإضافة إلى تاينان سيتي من الصين تايبيه.

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