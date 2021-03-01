الكشف عن حقيقة اهتمام ريال مدريد في ضم محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشف رئيس نادي ريال مدريد السابق رامون كالديرون، عن حقيقة ما يتردد حول اهتمام النادي الملكي في اللاعب المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول.



وقال كالديرون لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" المصرية، أن "محمد صلاح هداف عظيم وأي نادي كبير يتمنى ضم اللاعب ولكنه سيقابل ذلك مشكلة وهي ارتفاع ثمن اللاعب".



وأضاف "محمد صلاح لاعب رائع وساعد ليفربول بكل ما لديه، ساهم في تتويج الفريق بالدوري والعديد من البطولات، أعتقد أن ليفربول لن يفرط في محمد صلاح من الأساس، المشكلة في ضمه تكمن في حجم وقيمة محمد صلاح التي ستطلبها إدارة ليفربول حال الموافقة على رحيله، سعره سوف يكون مرتفعاً، وسيطلبون مبلغاً طائلاً".



وكان محمد صلاح، قد فتح المجال في وقت سابق عن الانتقال إلى الدوري الإسباني في لقاء سابق وهو ما أثار الجدل، وعاد ليؤكد أنه يحب ليفربول ويتمنى البقاء بالفريق.



وأضاف كالديرون: "محمد صلاح مطلوب في ريال مدريد، لكن ناديه سيطلب مبالغ طائلة، عليهم في ريال مدريد أن يوقعوا مع لاعبين موهوبين، للحصول على البطولات، ومحمد صلاح سيكون صفقة ناجحة جداً لريال مدريد أو لأي فريق في أوروبا".

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