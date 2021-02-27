تايغر وودز بـ "حالة معنوية جيدة" بعد علاجه من اصابات في الساق

المصدر: لوس انجلوس- أ ف ب

يتماثل أسطورة الغولف الأميركي تايغر وودز للشفاء وهو بحالة "معنوية جيدة" بعد يومين من خضوعه لجراحة في ساقيه جراء حادث سير كاد يودي بحياته.

وتم نقل وودز إلى مركز سيدرز - سايناي الطبي مساء الاربعاء بعد خضوعه في اليوم السابق لعملية جراحية طارئة في مركز "هاربور-يو سي أل إيه" الطبي بسبب كسور في الرجلين كلتيهما، إلى تحطم الكاحل.

وجاء في بيان على حساب وودز على تويتر "يريد تايغر وعائلته شكركم جميعا للدعم الرائع والرسائل التي تلقوها في خلال الأيام الماضية".

وتابع "لن ننشر اي تفاصيل جديدة في الوقت الحاضر. شكرا لكم على خصوصيتكم المستمرة".

وكان وودز الفائز بـ 15 لقبا كبيرا يقود سيارته بمفرده صباح الثلاثاء في إحدى ضواحي لوس أنجليس على طريق اشتهرت بالحوادث المميتة، حينما اصطدمت سيارته بحاجز الفصل الوسطي وعبرت إلى الممر المعاكس، قبل أن ترتطم بشجرة وتنقلب مرات عدة.

ولم يأتِ البيان الصادر الجمعة على ذكر تفاصيل عن نوعية العلاج الذي يخضع له نجم الغولف في مركز سيدرز - سايناي الطبي الذي يقع على بُعد حوالي 15 كيلومترا غرب لوس أنجليس ويشتهر بمعالجة أثريا ومشاهير هوليوود.

وخضع وودز لعملية جراحية لتثبيت قضيب في عظمة الساق واستخدام "مجموعة من المسامير والدبابيس" لتثبيت قدمه وكاحله.

وكان قائد شرطة المقاطعة أليكس فيلانويفا صرح في وقت سابق إن وودز لن يواجه اي اتهامات بشأن الحادث وان "تهمة القيادة المتهورة لها عناصر عدة. هذا مجرد حادث".

لكن بعيداً عن التهم والتحقيقات، يبدو أن مستقبل وودز ثاني أكثر المتوجين بألقاب كبرى (18) في التاريخ خلف جاك نيكلاوس الرياضي بات في خطر.

كما أحرز لقب 82 دورة وهو رقم قياسي يتقاسمه بالتساوي مع سام سنيد.

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