ليفاندوفسكي يحطم رقم أسطورة الريال.. و"مقصية" جيرو تسعد تشلسي

المصدر: وكالات

كشر بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب عن أنيابه وقطع مع تشلسي الإنجليزي شوطا هائلا نحو التأهل الى ربع النهائي، وذلك بفوزهما خارج ملعبهما على لاتسيو الإيطالي 4-1 وأتلتيكو مدريد الإسباني 1-صفر أمس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وعلى الملعب الأولمبي في روما، أثبت بايرن أنه لا يزال الرقم الصعب في القارة العجوز رغم بعض التعثر المحلي مؤخرا إن كان في الكأس أو الدوري، وذلك باكتساحه لاتسيو في مباراة حسمها في شوطها بتسجيله ثلاثة أهداف. وحطم

واستهل بايرن اللقاء بأفضل طريقة، إذ وبعد أن كان الأكثر خطورة منذ صافرة البداية نجح في افتتاح التسجيل مستغلا خطأ فادح من الأرجنتيني ماتيو موساتشيو في تمريرة الكرة أمام منطقة فريقه، فخطفها ليفاندوفسكي وتلاعب برينا قبل أن يسدد في الشباك الخالية (9). ورفع البولندي رصيده الى 32 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات و72 بمجمل مسيرته في المسابقة، لينفرد بالمركز الثالث الذي كان يتشاركه مع الإسباني راوول غونساليس وخلف البرتغالي رونالدو (134) والأرجنتيني ليونيل ميسي (119).

وحاول لاتسيو العودة سريعا الى اللقاء لكنه عجز عن الوصول الى شباك الحارس مانويل نوير، ثم احبطت عزيمته تماما عندما باغته بايرن بهدف ثان عبر الشاب موسيالا الذي وصلته الكرة من ليون غوريتسكا إثر مجهود مميز للكندي ألفونسو ديفيس، فسددها من مشارف المنطقة الى يمين رينا (24).

واستفاق لاتسيو في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن من دون نجاعة أمام المرمى، فدفع الثمن بهدف ثالث من هجمة مرتدة اثر توغل من الفرنسي كينغسلي كومان على الجهة اليسرى قبل أن يتلاعب بالمدافع ويمرر للوروا سانيه الذي أودعها شباك رينا (42)، ليتلقى نادي العاصمة ثلاثة أهداف في شوط أول للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في المسابقة. وبدأ بايرن الشوط الثاني من حيث أنهى الأول وأضاف الهدف الرابع بهدية من فرانشيسكو أتشيربي الذي حول الكرة بالخطأ في شباك فريقه لحظة اعتراض كرة سانيه (47)، إلا أن لاتسيو قلص الأضرار بعد ثوان بفضل الأرجنتيني خواكين كوريا بعد مجهود فردي رائع (49).

مقصية جيرو

في بوخارست حيث أقيمت مباراة أتلتيكو وتشلسي، عوضا عن العاصمة مدريد بسبب قيود السفر المفروضة على المقيمين في بريطانيا، سجل المهاجم الفرنسي المخضرم اوليفييه جيرو هدفا من ضربة مقصية رائعة ليمنح تشلسي فوزا ثمينا على اتلتيكو.

وسجل جيرو هدفه في الدقيقة 71، علما بأنه لم يحتسب في بادىء الامر لأن حكم التماس اعتبره متسللا، قبل ان يلفت حكم الفيديو المساعد انتباه الحكم الرئيسي بان الكرة الاخيرة تلقاها جيرو من احد مدافعي اتلتيكو ليعود ويحتسب الهدف.ويلتقي الفريقان في 17 الشهر المقبل على ملعب ستامفورد بريدج في لندن حيث يحتاج تشلسي الى التعادل فقط للتأهل.

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