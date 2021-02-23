بالفيديو.. "ريد بُل" يكشف عن سيارته المنافسة في بطولة "الفورمولا1" لموسم 2021

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف فريق "ريد بُل" عن سيارته "RB 16 B"، الخاصة ببطولة العالم لـ "الفورمولا1" للموسم الجديد 2021، والتي تميزت بألوان خاصة، حيث ستعاود مع بداية الموسم استخدام الألوان التقليدية للفريق. ويسعى "ريد بُل" إلى تقليص الفارق عن "مرسيدس" الذي هيمن على ألقاب بطولات العالم للمواسم السبعة الأخيرة، خصوصاً أن سيارة "ريد بُل" أظهرت تحسناً ملحوظاً في تأديته بالجولات الأخيرة من موسم العام الماضي.

ويشهد الموسم الجديد، استمرار "ريد بُل" اتكالها على سائقها الأول الهولندي ماكس فيرشتابن، بجانب الحصول على خدمات السائق المكسيكي المخضرم سيرجيو بيرز، الذي تعاقداً مؤخراً مع الفريق ليحل بديلاً عن السائق التايلاندي إلكسندر ألبون، عقب تخلي إدارة "ريد بُل" عن خدمات سائقها التايلاندي

ويأمل "ريد بل" الذي انهى الموسم الماضي في المركز الثاني لبطولة العالم للصانعين، أن تقدم سيارته الجديد "RB 16 B" المستويات التنافسية، خصوصاً أنه وفقاً لتسميتها تعد نسخة معدلة عن العام الماضي، وإنما مع معالجة نقاط الضعف التي واجهها الفريق في 2020، خاصةً فيما يتعلق باستقرار القسم الخلفي للسيارة.

ويعد موسم 2021، الأخير الذي يشهد شراكة بين "ريد بُل" والصانع الياباني للمحركات "هوندا"، على صعيد وحدات الطاقة، بعد أن قررت "هوندا" الرحيل عن "الفورمولا1" مع نهاية الموسم، مع العلم أن "ريد بُل" توصل مؤخراً إلى اتفاق معها يقضي بمواصلة استخدام وحدات الطاقة حتى نهاية 2024، إنما مع مسمى محركات "ريد بُل"، في ظل الاستفادة من قوانين البطولة الهادفة إلى خفض النفقات والقاضية بتجميد تطوير المحركات بدايةً من 2022.

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