بريطانيا تحدد موعداً لعودة الجماهير إلى الملاعب ..خطة لفتح البلاد

المصدر: وكالات

تأمل الحكومة البريطانية في عودة الجماهير جزئياً الى الملاعب في إنجلترا بدءاً من 17 مايو المقبل إذا سمحت الظروف الصحية بذلك، على ألا يتجاوز الحضور 10 آلاف شخص، وفق ما كشف رئيس الوزراء بوريس جونسون الاثنين.

وتشمل خطة إعادة فتح البلاد تدريجاً مع تقدّم البلاد في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، عودة الجماهير الى الأحداث الرياضية على ان يقتصر الحضور على ربع السعة الاستيعابية لكن دون ان يتجاوز العشرة آلاف شخص.

ووفق الجدول المقرر لمباريات الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، ستعود الجماهير الى الملاعب في المرحلة الأخيرة في 23 مايو ولكنها ستحرم من نهائي كأس الاتحاد الانكليزي في ملعب ويمبلي المقرر إقامته في 15 منه ما لم يحدث أي استثناء لإقامته بحضور جماهيري بعد القرار الحكومي اليوم.

وبحسب خطة إعادة فتح البلاد التي ستقام على عدة مراحل، فإن عودة الجماهير هي ضمن المرحلة الثالثة على أن يرتفع العدد المسموح به في الرابعة التي تبدأ في 21 يونيو على أقرب تقدير.

وتعتبر هذه الانباء إيجابية لكأس أوروبا التي أرجئت من الصيف الماضي الى المقبل بسبب جائحة كوفيد-19 والمقررة بين في 11 يونيو و11 يوليو، حيث يستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة سبع مباريات، بما فيها مواجهتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية، لذا في حال سارت الخطة كما هو مخطط، قد تشهد تلك المباريات الثلاث مدرجات ممتلئة بالكامل.

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