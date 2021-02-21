خبر سار لجمهور الهلال قبل "ديربي الرياض"

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن اقترب عودة حارس مرمى فريق الهلال السعودي، عبدالله المعيوف، إلى التدريبات الجماعية، استعداداً لخوض "ديربي" الرياض، الذي يجمع "الزعيم" بعد غدٍ الثلاثاء أمام النصر، في قمة الجوة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".

وأوضحت أن الجهاز الطبي لنادي الهلال حامل لقب الدوري السعودي، يسابق الزمن، بهدف تجهيز المعيوف للحاق بمباراة الـ "ديربي"، في ظل إكماله البرنامج التأهيلي، بعدما تعرض في وقت سابق لإصابة في العضلة الضامة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فريق الهلال يخضع تحت القيادة الفنية للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، إلى التدريبات الختامية، خاصة على صعيد تنظيم المناورة الفنية في منتصف الملعب، التي يمكن للاعبي "الزعيم" تطبيق بعض منها كخطط تكتيكية في المواجهة المرتقبة التي ستقام على استاد جامعة الملك سعود.

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 36 نقطة، وبفارق النقطتين عن الشباب المتصدر، ويعاني الفريق من غيابات مؤثرة قبيل موقعة الـ "ديربي" بعد أن تم الإعلان عن إصابة المدافع الكوري الجنوبي "جانج هيون سو" بتمزق في العضلة الضامة، وتأكيد غيابه عن لقاء النصر بجانب لاعبين أخرين يعانون الإصابة، هم الظهير الأيمن مد الله العليان، ونجمي خط الوسط سلمان الفرج ومحمد كنو، والجناح هتان باهبري، والمهاجم صالح الشهري الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة الاتفاق الأخيرة، الأمر اذي دفع بالجهاز الطبي لمسابقة الزمن وتجهيز الحارس عبدالله المعيوف.

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