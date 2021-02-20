إيفرتون يضاعف معاناة ليفربول وينهي انتظارا دام لأكثر من 21 عاما

المصدر: وكالات

ضاعف إيفرتون معاناة ليفربول وألحق به الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث تغلب عليه في عقر داره بملعب "أنفيلد" 2 / صفر اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وأنهى إيفرتون انتظارا دام أكثر من 21 عاما، حيث حقق اليوم الانتصار الأول له على ملعب أنفيلد منذ عام 1999.

وقبل مباراة اليوم، أخفق إيفرتون في تحقيق أي انتصار طوال 23 مباراة أمام ليفربول، حيث شهدت 12 انتصارا لليفربول و11 تعادلا.

وحسم إيفرتون مباراة ديربي الميرسيسايد اليوم أمام ليفربول بهدفين سجلهما ريشارليسون في الدقيقة الثالثة وجيلفي سيجوردسون من ضربة جزاء في الدقيقة 83 .

وارتفع رصيد إيفرتون إلى 40 نقطة في المركز السابع متأخرا بفارق الأهداف فقط، خلف ليفربول صاحب المركز السادس، والذي أخفق بذلك في تحقيق الفوز خلال آخر ست مباريات خاضها على ملعبه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news