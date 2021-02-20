ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة بإصابة بنزيمة

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

ستكون مشاركة الفرنسي كريم بنزيمة مع ريال مدريد الإسباني ضد أتالانتا الإيطالي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء المقبل موضع شك، بعد أن أعلن مواطنه ومدربه زين الدين زيدان أمس عن إصابة مهاجمه.

وغاب بنزيمة عن الحصة التدريبية لفريق العاصمة، صباح أمس، حيث أكد زيدان أن هدافه لن يسافر مع الفريق لمواجهة بلد الوليد في منافسات الدوري المحلي اليوم.

وسجل الفرنسي 17 هدفاً في جميع المسابقات مع ناديه هذا الموسم وهو في فورمة جيدة بعد أن هز الشباك في آخر مباراتين.

ويتخلف ريال بفارق ست نقاط عن جاره وغريمه في العاصمة أتلتيكو المتصدر، علماً أن الأخير لعب مباراة أقل.

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