بالفيديو: فرحة هستيرية من نيمار بفضيحة برشلونة.. هل كان سيحتفل لو سجل؟

المصدر: محمد الحتو - دبي

نشر البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مقطع مصور له على حسابه الرسمي في "تويتر" ظهر فيه بفرحة هستيرية بعد إحراز زميله الفرنسي كيليان مبابي الهدف الرابع للفريق الباريسي بمرمى برشلونة على استاد "كامب نو" في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأرفق نيمار بالتغريدة ثلاثة كرات في إشارة لـ"هاتريك" مبابي في المواجهة التي انتهت 4-1 لباريس سان جيرمان.

واستغرب جمهور برشلونة من فرحة نيمار الغائب الأكبر عن اللقاء، متساءلين أنه لو لم يكن مصاباً وتمكن من التسجيل بمرمى فريقه السابق "البارسا" هل كان سيحتفل في الملعب؟! لاسيما أنه ارتدى سابقاً قميص النادي الكاتالوني وتوج معه بلقب الأبطال في 2015 برفقة صديقيه ميسي وسواريز قبل أن يرحل إلى باريس مقابل صفقة تاريخية قدرت 222 مليون يورو.

وكان نيمار قد أصيب في في لقاء باريس سان جيرمان أمام كان في كأس فرنسا، الأسبوع الماضي، وتبدو مشاركته في لقاء الإياب أمام برشلونة شبه مستحيلة لحاجته إلى مرحلة العلاج لمدة أربعة أسابيع.

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