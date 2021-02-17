مباريات اليوم بتوقيت الإمارات.. معركتان في دوري أبطال أوروبا

تتصدر مباراة يوفنتوس الإيطالي وبورتو البرتغالي المشهد الكروي، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي يشهد أيضاً مواجهة مثيرة بين اشبيلية الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.. وتالياً أبرز مواجهات الكرة العالمية والعربية بتوقيت الإمارات.

مباريات اليوم

أبطال أوروبا:

بورتو - يوفنتوس 00:00

إشبيلية - دورتموند 00:00

الدوري الإنجليزي:

بيرنلي - فولهام 22:00

إيفرتون - مان سيتي 00:15

الدوري الإسباني:

ليفانتي - أتلتيكو 22:00

الدوري الفرنسي:

مرسيليا - نيس 00:00

الدوري السعودي:

الشباب - الفتح 17:05

الدوري التونسي:

القيروان - الترجي 17:00

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