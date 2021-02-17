بالصور.. محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تصدر هداف فريق ليفربول النجم المصري محمد صلاح أغلفة الصحف الإنجليزية عقب قيادته لفريقه أمس للفوز على لايبزغ الألماني خارج ملعبه، بهدفين دون مقابل أحرزهما محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، وعقب الفوز الكبير والعودة على سكة الانتصارات تغنت الصحف بإنجاز النجم المصري في عدد الأهداف، كما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بما قام به النجم المصري,

وكان محمد صلاح قد أحرز هدف في مباراة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي ليتربع على عرش صدارة هدافي البطولة، وعاد ليؤكد أنه الفتى الذهبي للمدرب الألماني كلوب، بعدما أحرز هدف أوروبي جديد ليواصل كتابة تاريخه الخاص في الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول.

وبالهدف الذي أحرزه محمد صلاح أمس يكون قد أحرز 118 هدف مع فريق ليفربول منذ أن انضم إليه من 3 مواسم ونصف كما ساهم في تسجيل 41 هدف، وبهذا الرقم يعادل صلاح، النجم السابق لفريق ليفربول إيان سانت جون، والذي سبق له تسجيل 118 هدف لفريق ليفربول ولكن في 10 مواسم.

وذكر غلاف صحيفة غارديان، في عنوانها الرئيسي "الريدز يعمل مجدداً، صلاح وماني يقودان ليفربول للفوز على لايبزيغ"، بينما ذكرت صحيفة ميترو، "الكثير من محمد صلاح .. الكثير من المتعة.. ليفربول يعود مجدداً لطريق الانتصارات وصلاح وماني يسجلان ضد لايبزيغ".

كما تخطى محمد صلاح، بهدفه أمس عدد الأهداف الذي أحرزه الموسم الماضي وكانت 23 هدف في 48 مباراة، حيث أحرز اللاعب حتى الأن 24 هدفاً ولازال الفريق في منتصف الموسم تقريباً وهو ما يعني زيادة حصته التهديفية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news