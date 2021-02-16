"فيفا" يحدد موعد نهاية عمل الاتحاد العراقي المؤقت

المصدر: وكالات

ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي باجراء انتخابات مكتب تنفيذي قبل 30 يونيو المقبل، الموعد الذي تنتهي فيه مهمة الهيئة حسب رسالة رسمية من المنظمة الدولية. وقال الاتحاد العراقي المؤقت اليوم في بيان صحافي: تلقت الهيئة المؤقتة رسالة رسمية من الاتحاد الدولي تشيد بخطوات عمل الهيئة وفق التنسيق مع الاتحادين الدولي والاسيوي في ما يتعلق بانجاز نظام اساسي جديد للاتحاد".

واضاف: "حدّدت رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم التوقيتات المطلوبة في إنجاز المهام الموكلة للهيئة المؤقتة من بينها الموافقة على النظام الاساسي المعدل الجديد قبل الرابع من ابريل والانتهاء من انتخابات الاتحادات الفرعية قبل 31 مايو المقبلين". واشار إلى ان "الاتحاد الدولي حدّد 30 يونيو موعدا تنتهي فيه مهمة الهيئة المؤقتة بعد اجراء انتخابات ادارة جديدة للاتحاد العراقي لكرة القدم لمدة اربع سنوات".

وعين الاتحاد الدولي مطلع ابريل العام الماضي هيئة مؤقتة لادارة الاتحاد العراقي لمدة ستة اشهر، قبل ان يقوم بتمديد فترة عملها تسعة اشهر اخرى. وقدّم الاتحاد العراقي مطلع العام الماضي استقالة جماعية، بسبب مشاكل قضائية كان متورطا فيها رئيس الاتحاد السابق عبد الخالق مسعود ونائبه مع وزير الشباب والرياضة العراقي الحالي عدنان درجال تتعلق بالانتخابات السابقة.

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