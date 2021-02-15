جدول دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2021 "توقيت الإمارات"

المصدر: باريس-أ.ف.ب.

تتجه الأنظار الثلاثاء إلى ملعب "كامب نو" حيث القمة المرتقبة بين برشلونة الإسباني وضيفه باريس سان جرمان الفرنسي في افتتاح ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا المهددة دائما بفيروس "كوفيد-19" ويخيم عليها مشروع الدوري السوبر الأوروبي الخاص بكبار القارة العجوز.

سيعزف نشيد مسابقة دوري أبطال أوروبا في آذان الفرق الستة عشر التي لا تزال في السباق، الثلاثاء والأربعاء ثم الأسبوع المقبل، لكن المشجعين لن يكونوا قادرين على الاستماع إليه إلا من خلال مكبرات الصوت في أجهزة التلفزيون الخاصة بهم، في هذه الأيام من الحجر الصحي التام.

في غياب هذه الأجواء، ستكون هناك بالتأكيد متعة مع القمة المرتقبة بين برشلونة وباريس سان جرمان وصيف بطل النسخة الاخيرة والتي تعيد الأذهان إلى "الريمونتادا" الرائعة للفريق الكاتالوني أمام فريق العاصمة الفرنسية قبل أربعة أعوام، عندما حوّل خسارته برباعية نظيفة ذهابا الى فوز كاسح 6-1 ايابا.

من المتوقع أن يتواجد الارجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، في ملعب كامب نو، لكن الامر لن يكون كذلك بالنسبة الى مواطنه أنخل دي ماريا وزميله السابق في النادي الكاتالوني والحالي في سان جرمان البرازيلي نيمار، بسبب الاصابة. ومع ذلك سيراهن الباريسيون على سرعة وتألق النجم الثالث كيليان مبابي.

وسيعود كريستيانو رونالدو الأربعاء إلى موطنه البرتغال ليواجه مع فريقه يوفنتوس الايطالي أصحاب الضيافة بورتو.

فيما يلي جدول مباريات دور الـ16 من دوري ابطال أوروبا (جميع المباريات تقام في تمام الساعة 20,00 بتوقيت غرينيتش): (الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الامارات):

- الثلاثاء 16 فبراير:

برشلونة - باريس سان جرمان

لايبزيغ - ليفربول

- الاربعاء 17 فبراير:

بورتو - يوفنتوس

اشبيلية - بوروسيا دورتموند

- الثلاثاء 23 فبراير:

لاتسيو - بايرن ميونيخ

أتلتيكو مدريد - تشلسي

- الاربعاء 24 فبراير:

بوروسيا مونشنغلادباخ - مانشستر سيتي

أتالانتا - ريال مدريد

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