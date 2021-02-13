زيدان يكرّر رغبته بتدريب منتخب فرنسا

المصدر: وكالات

كرّر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني رغبه بتدريب منتخب فرنسا "يوماً ما"، مشدّدا على تركيزه راهنا مع الفريق الملكي الذي عرف بداية موسم صعبة.

قال الفرنسي-الجزائري الاصل قبل مباراة ريال مدريد مع فالنسيا الاحد في الدوري المحلي "قلتها قبل عشر سنوات، عندما بدأت التدريب. سيكون بشكل مؤكد ضمن الأمور الممكنة في يوم من الأيام. لكن اليوم أنا هنا ومن واجبي التفكير فقط بما أقوم به".

أصرّ بطل العالم السابق البالغ 48 عاما "أستغلّ ما أقوم به هنا. سنرى في المستقبل، لا أحد يعلم. لكن كل تركيزي هنا في ريال مدريد".

تابع المدرب الذي قاد ريال الى لقب الدوري الموسم الماضي "أنا هنا منذ نحو 20 سنة، منحني النادي فرصة تدريب هذا الفريق الكبير وأستغل كل يوم هذه الفرصة".

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي منذ 2011 نويل لوغريت، قال في حديث تلفزيوني الجمعة في اطار حملته قبل الانتخابات المقررة في آذار/مارس المقبل إنه يتمتع "بعلاقات ممتازة مع زيدان. على الاقل شخصيا. إذا توقف ديدييه (ديشان، المدرب الحالي)، وكنت لا أزال في موقعي، أول شخص أراه هو زيدان".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني راهنا في الدوري الاسباني، بفارق 5 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، لكنه لعب مباراتين أكثر.

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