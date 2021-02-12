السيسي يهنئ الأهلي.. واستقبال رسمي لـ "ثالث العالم"

المصدر: وكالات

حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تهنئة النادي الأهلي بفوزه بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

وتوج الأهلي ببرونزية بطولة العالم للأندية عقب فوزه أمس على بالميراس البرازيلي 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة: "خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأداءهم المشرف".

وأضاف: "أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهداً في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية"، متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية.

من جهته، بعث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري بوفد رسمي من الوزارة لاستقبال بعثة النادي الأهلي بمطار القاهرة الدولي، وضم الوفد الدكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير، والدكتور عادل رضوان وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي في تصريحات للموقع الرسمي للوزارة على أن سياسته هي تقديم الدعم والمؤازرة لجميع الرياضيين، والاستقبال الرسمي لأبطال مصر والبعثات الرياضية الذين يحققون الإنجازات في مختلف المحافل الدولية، والقيام بتكريمهم في سياق من التحفيز والتشجيع لهم لمواصلة تلك الإنجازات.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وجميع لاعبي الفريق والجهاز الفني بالفوز بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته، وتقديم أداء متميز خلال مباريات البطولة، وإضافة إنجاز جديد إلى سجل الرياضة المصرية.



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