محمد صلاح خارج ليفربول الموسم المقبل.. أمواله طوق النجاة

المصدر: محمد الحتو - دبي

يتضاعف الحديث عن رحيل النجم المصري محمد صلاح عن ليفربول كلما نزف "الريدز" نقاطاً في الدوري الإنجليزي، وتتحول الأنظار نحو الأندية صاحبة القدرة الشرائية العالية والراغبة في ضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة أبرزها ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، مما يدفع بـ"الفرعون المصري" خارج أسوار النادي بحسب تقارير بريطانية شددت على أنه الحل الوحيد لأزمة ليفربول من أجل تجديد دماء الفريق في الموسم المقبل.

وفي الوقت الذي يحطم فيه صلاح أرقاماً قياسية في الملاعب الإنجليزية وتصدره لائحة الهدافين في "البريمييرليغ" برصيد 16 هدفاً، يتعرض "الفرعون" إلى حملات انتقاد واسعة على فترات حتى من عشاق ليفربول الذين يشككون في قدرته على صنع التأثير الفني المطلوب في كل المباريات، الأمر الذي قد يعجل برحيله، بحسب موقع "توك سبورت" الإنجليزي.

وتعرض ليفربول "حامل اللقب" إلى ضربة موجعة في الجولة 23 للدوري بخسارته العريضة أمام مانشستر سيتي 1-4، أدت إلى تراجعه للمركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة متأخراً بعشرة نقاط كاملة عن "السيتيزن" الذي يمتلك مباراة مؤجلة، مما يدفع إدارة النادي التفكير جدياً في تجديد دماء الفريق في مختلف الصفوف.

ويقول الموقع إن ليفربول يدرس جدياً بيع محمد صلاح في سوق الانتقالات الصيفية من أجل إنقاذ النادي في الموسم الجديد، والتعاقد مع صفقة المستقبل المتمثلة في نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، خصوصاً أن القيمة السوقية الكبيرة لمحمد صلاح البالغة 120 مليون يورو تجعله أكثر لاعب عرضة لمغادرة ليفربول لاستغلال أمواله في تمويل صفقات جديدة.

ويعاني ليفربول في الموسم الحالي من ندرة الحلول الفنية في دكة البدلاء بعدما تأثر منذ بداية الموسم بإصابة أكثر من لاعب يتقدمهم الصخرة الهولندي فان دايك الذي بدا تأثير غيابه واضحاً على الفريق.

وكانت صحيفة "أس" الإسبانية قد كشفت عن اهتمام ريال مدريد وبرشلونة فيما ذكرت "بيلد" الألمانية بأن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ كارل هانز رومينيغه أبدى اهتماماً في ضم اللاعب المصري للنادي البافاري.. فأين تتجه بوصلة صلاح في الموسم المقبل؟ أم أنه سيكمل عقده حتى نهايته في صيف عام 2023.

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