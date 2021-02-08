مباشر.. مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ننقل لكم تفاصيل ومتابعة وصور مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونخ التي ستقام في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات (الثامنة بتوقيت مصر) ضمن الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

وضمت قائمة الأهلي: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

فيما ضمت قائمة البايرن مانويل نوير، وبينجامين بافارد، وجيروم بواتينج ، ودافيد ألابا، وألفونسو دايفز، جوشوا كيميتش، ومارك روكا، وسيرجي جنابري، وتوماس مولر ، روبرت ليفاندوفسكي ، كينجيسلي كومان.

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