ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بعد جزاء محمد صلاح بمرمى مانشستر سيتي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

عزز المصري محمد صلاح نجم ليفربول موقعه في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 16 هدفاً بعد تسجيله هدف الشرف لفريقه "الريدز" بمرمى مانشستر سيتي في المواجهة الكبيرة التي انتهت لمصلحة الأخير 4-1، الأحد، في الجولة 23.

وعلى الرغم من إدراك محمد صلاح التعادل لليفربول في الدقيقة 63 من ركلة جزاء إلا أن هذا الهدف لم يشفع لفريقه الخروج بنتيجة إيجابية بعد أن تعرض لخسارة عريضة غير متوقعة لجمهوره والمراقبين.

ترتيب الهدافين الدوري الإنجليزي بعد الجولة 23:

المصري محمد صلاح (ليفربول) 16 هدف

الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) 13 هدف

الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام) 13 هدف

الإنجليزي هاري كين (توتنهام) 13 هدف

البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 13 هدف

الإنجليزي باتريك بامفورد (ليدز يونايتد) 11 هدف

الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) 11 هدف

الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) 10 أهداف

الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) 10 أهداف

الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) 9 أهداف

العاجي ويلفريد زاها (كريستال بالاس) 9 أهداف.

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