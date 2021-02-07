حل أزمة ملابس الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت وسائل إعلام مصرية، عن انتهاء أزمة ملابس الفريق الكروي الأول في النادي الأهلي، قبل مباراته المرتقبة غداً ضد بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي من المقرر للأهلي أن يخوضها بالزي التقليدي الأحمر مع الشورت الأسود والجوارب الحمراء، إلا أن بعثة بطل أفريقيا لم تكن قد اصطحبت الشورتات السوداء معها إلى الدولة، مما دفع اللجنة المنظمة الاستعانة بالشورت في الزي البديل، خاصة أن البايرن سيخوض المباراة بزيه الأبيض الكامل.

وأكد موقع "اليوم السابع"، أن الأهلي سيرتدي القميص الأحمر والشورت الأسود، وذلك وفقاً لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد اليوم الأحد في مقر البطولة، في اجتماع حضره عضو مجلس إدارة النادي، ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خالد مرتجى، ومدير الكرة في النادي سيعد عبد الحفيظ، والمدير الإداري سمير عدلي، ومدير إدارة الإعلام جمال جبر.

وقام رئيس بعثة النادي الأهلي محمود الخطيب، وبالتنسيق مع المدير الإداري سيمر عدلي، قاما بمخاطبة النادي في القاهرة، لإرسال 50 شورت سوداء اللون من أجل المباراة، ليتم ارسالها قبل حضور الاجتماع الفني للمباراة، خصوصاً أن الفريق لم يصطحب معه إلى الدوحة سوى الأطقم الخاصة بالموسم الحالي، التي لم تتضمن اللون الأسود المناسب.

ويشارك الأهلي في نهائيات كاس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخيه، ويعد ثاني أكثر الأندية مشاركة في المونديال العالمي بعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، ويخوض الفريق المصري موقعة كبيرة في نصف نهائي النسخة الحالية حين يواجه بايرن ميونيخ الألماني

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