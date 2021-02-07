رمضان صبحي يُقاضي جماهير الأهلي

المصدر: سيد مصطفى-دبي

قرر نجم الأهلي المصري السابق وبيراميدز الحالي، رمضان صبحي، إقامة دعوة قضائية، عبر مكتب محاماة، في حق مشجعين للأهلي يملكون صفحة على فيس بوك.

وغرد رمضان صبحي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بقوله: "يعلن مكتب أشرف عبد العزيز "المحام بالنقض"، أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، باسم سيف الدين، وصفحة تخاطيف مع شريف، وذلك بسبب ما قاما به من سب واساءات لفضية وتشهير وتحريض في حق اللاعب".

كما قام زميله في فريق بيراميدز شريف أكرامي بنفس الخطوة القانونية.

وتوترت العلاقة بين رمضان صبحي وشريف اكرامي مع جماهير الأهلي، عقب رحيلهما إلى نادي بيراميدز.

ويتعرض رمضان صبحي تحديداً، لحملة تهكم وانتقادات من جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انتقاله إلى بيراميدز ورفضه الاستمرار مع الأهلي.

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