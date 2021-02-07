مدرب بايرن ميونيخ يمتدح تاريخ الأهلي وبطولاته

المصدر: سيد مصطفى-دبي

قال مدرب بايرن ميونيخ الألماني، هانزي فليك، إنه سمع كثيرا عن الأهلي المصري، قبل مواجهتهما المرتقبة مساء غد الإثنين في نصف نهائي مونديال الأندية.

وأكد فليك في تصريحات لوسائل اعلام المانية "عندما يتحدثون عن الكرة الأفريقية يأتي الأهلي المصري، عندما يتحدثون عن الأندية الأكثر شعبية وجماهيرية في العالم يأتي الأهلي، عندما يتحدثون عن الأندية الأكثر بطولات يأتي الأهلي.

وأضاف فليك: "سمعت زميلي الأكبر راينر تسوبيل لاعب بايرن ميونيخ القديم يتحدث كثيرا عن النادي الأهلي لأنه قام بتدريبه منذ عقدين أو أكثر، فهو دائما يقولون لكنني لم أري النادي الأهلي يلعب على الإطلاق حتى أوقعتنا القرعة في مواجهته غدٍ. وحرصت مع زملائي في الجهاز الفني على مشاهدة مباراتين كاملتين للأهلي، مباراته ضد الفريق المصري الآخر في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأهلي 2-1 وتتويجه، ومباراته ضد الفريق القطري في كأس العالم للأندية منذ يومين والتي انتهت بفوزه 1-0".

وأشار فليك: "أهم ملاحظاتي عن الأهلي أنه فريق جيد جماعيا، وأن خطوطه متقاربة جدًا، لا يتركون مساحات للفرق المنافسة، ولذلك لاحظنا جميعًا نحن في الجهاز الفني لبايرن ميونيخ أن الأهلي وأمام منافسين أقويا لا يسمح لهم بخلق أي فرص خطيرة، هم يعرفون جيداً كيف يدافعون بصورة مثالية".

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