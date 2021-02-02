الاتحاد السعودي يسعى لاستضافة مباريات دوري «أبطال آسيا»

المصدر: وكالات

كشفت وسائل إعلام سعودية اليوم أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أبدى رغبته في طلب استضافة مباريات دوري أبطال آسيا 2021، بالتنسيق المباشر مع الأندية المحلية المشاركة والراغبة في الاستضافة.

وأوضحت صحيفة «الرياضية» أن الاتحاد أشار إلى أنه بحاجة إلى التنسيق مع الأندية السعودية المشاركة في البطولة، موضحا أن كافة الملاعب المتاحة مطابقة للشروط الواردة في تعميم الاتحاد القاري، وأنه سيتم الرد الرسمي بهذا الخصوص متى ما تم الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة مع كافة الأطراف المعنية، قبل نهاية المدة المحددة للتقديم، وذلك في منتصف الشهر الجاري.

ولم تتضح الرؤية حتى الآن في الاتحاد السعودي حول ما إذا كانت الاستضافة ستكون لمجموعات محددة في الأدوار التمهيدية، أم أنه سيطلب استضافة كافة مباريات البطولة. ويشارك في أبطال آسيا من الأندية السعودية، الهلال والنصر والأهلي، إضافة إلى الوحدة في حال تجاوزه الملحق المؤهل إلى دور المجموعات.

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