ماذا قال كلوب عن إنجاز محمد صلاح بعد مباراة وست هام؟

المصدر: وكالات

قال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إنه غير مندهش من نجاح محمد صلاح في أن يصبح أول لاعب في "الريدز" يحرز 20 هدفا على الأقل في أربعة مواسم مختلفة منذ أن فعلها الأسطورة إيان راش.

وسجل صلاح هدفين خلال اللقاء الذي جمع ليفربول بمضيفه وست هام، الأحد، لحساب الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، ليقود "الريدز" للفوز بنتيجة 3-1.

ورفع صلاح بذلك رصيده إلى 21 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، وأكد كلوب للصحافيين عقب مباراة وست هام، أن اللاعب المصري يملك رغبة هائلة في تسجيل الأهداف.

وأضاف: "أنا غير مندهش. أعمل بشكل يومي معه وهو لن يتوقف أبدا عن امتلاك رغبة هائلة في تسجل الأهداف".

وتابع: "إنه لاعب من طراز رفيع ولا يوجد أي شك في ذلك.. لقد قلت في الأسابيع الأخيرة الماضية عندما لم نسجل الكثير من الأهداف، أن الشيء الوحيد الذي يمكن عمله هو المحاولة والمحاولة مجددا. يجب اتخاذ قرارات جيدة أو قرارات أفضل".

وأكمل المدرب الألماني "الهدف الأول (لصلاح) جاء من لقطة تتميز بالذكاء، وفي الأسابيع الأخيرة الماضية حاول التسديد من بين أقدام المنافسين، ونجح هذه المرة في تسديد كرة قوية في أعلى الزاوية. هدف ممتاز".

وبات صلاح أول لاعب من ليفربول يحرز 20 هدفا على الأقل في أربعة مواسم مختلفة، بعد الأسطورة إيان راش، الذي سجل 20 هدفا أو أكثر في ستة مواسم من 1981 وحتى 1987.

ويتربع صلاح حاليا على عرش قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا.

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