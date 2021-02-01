تيباس يتهم إنفانتينو بدعم مشروع الدوري السوبر الأوروبي

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعاد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، التأكيد أن الدوري السوبر الأوروبي، الذي تسعى أندية عدة لإطلاقه، سيشكّل «خراباً لكرة القدم»، وحثّ رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو على «توضيح موقفه» حول المشروع. وكان (فيفا) أكد في 21 يناير أنه لن يعترف بالبطولة، وأن اللاعبين في حال مشاركتهم في صفوف أنديتهم سيتم استبعادهم عن كأس العالم. وقال تيباس: «إن الدوري السوبر هو اقتراح سري جداً، المعلومات الوحيدة تأتينا من الصحف، إلا عندما تحدث عنه رئيس برشلونة السابق، جوزيب ماريا بارتوميو، وألمح رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريس لذلك».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news