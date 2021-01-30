مفاجأة.. "فيفا" يتراجع ويسمح بحمل منير الحدادي قميص المنتخب المغربي

المصدر: وكالات

سيتم استدعاء المهاجم منير الحدادي لمعسكر منتخب المغرب المقبل بعد استفادته من "الملاحظات التوضيحية" الاخيرة للاتحاد الدولي لكرة القدم المرتبطة باللاعبين المزدوجي الجنسية، بحسب ما أكد مصدر في الاتحاد المغربي لكرة القدم لوكالة (فرانس برس).

وقال المصدر أن "منير الحدادي سيستدعى الى المنتخب الوطني في الفترة المقبلة من أيام الاتحاد الدولي المخصصة لخوض المباريات الدولية". ومن المقرر ان يخوض منتخب المغرب مباراته المقبلة ضد مضيفته موريتانيا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا في 22 مارس المقبل.

واصدر فيفا مذكرة لجميع الاتحادات الرياضية تتضمن مجموعة من الملاحظات التوضيحية نشرها الخميس الماضي حول قانون تغيير جنسية اللاعب والمصادق عليه من قبل الجمعية العمومية في سبتمبر الماضي، من بينها التعديل الذي طالب به الاتحاد المغربي ورئيسه فوزي لقجع بخصوص السماح للحدادي بالانضمام لمنتخب "أسود الأطلس" بعد تطابق حالته مع الملاحظات الجديدة.

ويمكن للحدادي أن يحمل الوان منتخب المغرب لانه لم يمثل منتخبه السابق اسبانيا بعد بلوغه الحادية والعشرين وانقضت ثلاث سنوات على مشاركته الاخيرة معه. وكانت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) رفضت في نوفمبر الماضي استئناف لاعب إشبيلية الإسباني بعد حرمانه من قبل فيفا تمثيل منتخب بلده الأم المغرب.

وشارك في معسكر سابق مع المغرب في ضواحي العاصمة الرباط قبل وديتي السنغال والكونغو في اكتوبر الماضي، بيد ان قرار الاتحاد الدولي حرمه تمثيل بلاده. وكان قد حصل على قرار مشابه قبيل كأس العالم 2018 حرمه خوض المونديال مع المغرب.

ولعب الحدادي (25 عاما) مع المنتخب الإسباني الأول مباراة واحدة عندما أشركه المدرب فيسنتي دل بوسكي بديلاً في الدقيقة 79 ضد مقدونيا (5-1) في الثامن من سبتمبر عام 2014 ضمن تصفيات كأس أوروبا 2016. كان وقتها في عز انطلاقته الكروية مع الفريق الأول لنادي برشلونة.

وعبّر الحدادي عن سعادته البالغة وقال في تصريح صحافي: "سعيد جدا، انه بمثابة فخر بعد كل العمل الذي قمنا به من اجل تغيير وضعيتي وتمكني من اللعب مع المغرب. لدي رغبة كبيرة واتمنى أن استمتع كثيرا مع المنتخب".

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