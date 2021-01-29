مدرسة الزمالك تستعيد "الفن والهندسة" وتعلن عن هداف جديد للدوري المصري

المصدر: محمد الحتو - دبي

عاد الزمالك إلى صدارة الدوري المصري لكرة القدم بفوزه العريض، الخميس، على ضيفه مصر المقاصة 4-1 ضمن منافسات الجولة العاشرة، مع وجود مباراة مؤجلة لأصحاب القمصان البيضاء مع غريمه التقليدي الأهلي.

ورفع الزمالك الملقب بـ "مدرسة الفن والهندسة" رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الدوري متقدماً على الأهلي بفارق نقطتين وكلا الفريقين لعب تسع مباريات، يليهما الجونة في المركز الثالث برصيد 18 نقطة ثم بيراميدز رابعاً برصيد 14 نقطة.

بالأرقام.. تعتبر أقوى بداية للزمالك في الدوري المصري منذ موسم 2003-2004 حين حقق العلامة الكاملة وقتها من تسع مباريات، ويقدم الفريق في الموسم الحالي أقوى العروض بفضل الأداء المتناغم للاعبيه المحترفين التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي وضابط إيقاع الوسط طارق حامد والهداف يوسف أوباما الذي تصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد خمسة أهداف بالمشاركة مع مهاجم طلائع الجيش أحمد سمير، وذلك بعد تسجيله هدفين في مرمى المقاصة.

وفرض الزمالك نفسه الفريق الأكثر إقناعاً في الدوري المصري حتى الآن، إذ حقق الفوز في سبع مواجهات وتعادل مرتين ولم يخسر أي مباراة، ويتصدر أحد لاعبيه قائمة الهدافين، ويعتبر أقل الفرق استقبالاً للأهداف بفضل حارسه محمد أبوجبل والمنظومة الدفاعية بقيادة محمود علاء إذ تلقت شباكه ثلاثة أهداف فقط.

ومن أبرز مكاسب الزمالك في الموسم الحالي سياسة التدوير التي يتبعها المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو الذي أعطى الفرصة للاعبين عدة لخوض دقائق لعب مهمة من بينهم إسلام جابر وأسامة فيصل، كما يختلف الفريق عن المواسم الماضية بكونه مدجج بالنجوم وأصبح لديه الكثير من الخيارات على دكة البدلاء وفي كل الخطوط خصوصاً في مركز الظهير الأيسر الذي لطالما تسبب بأزمات للفريق في الموسم الماضي منذ إصابة محمد عبدالشافي وبات متوفر النجم الدولي أحمد فتوح إلى جانب عبدالله جمعة.

وعلى الرغم من رحيل المهاجم الفذ مصطفى محمد فإن الزمالك بات يعتمد أكثر على خبرة محمود عبدالرازق شيكابالا وقدرات أوباما وبن شرقي في الهجوم الضارب، وبدا الانسجام واضحاً في المباراة الاخيرة أمام المقاصة.

ترتيب فرق الدوري المصري:

الزمالك 23 نقطة من 9 مباريات

الأهلي 21 نقطة من 9

الجونة 18 نقطة من 9

بيراميدز 14 نقطة من 9

المصري 13 نقطة من 8

إنبي 13 نقطة من 7

مصر المقاصة 13 نقطة من 9

سموحة 12 نقطة من 9

سيراميكا 11 نقطة من 8

طلائع الجيش 10 نقاط من 10

البنك الأهلي 8 نقاط من 10

غزل المحلة 8 نقاط من 9

الاتحاد السكندري 8 نقاط من 6

أسوان 8 نقاط من 8

الاسماعيلي 7 نقاط من 8

المقاولون العرب 7 نقاط من 9

وادي دجلة 6 نقاط من 9

الانتاج الحربي 5 نقاط من 8

ترتيب الهدافين

يوسف أوباما (الزمالك) 5 اهداف

أحمد سمير (طلائع الجيش) 5 أهداف

محمد شريف (الأهلي) 4 أهداف

جون اوكويي (إنبي) 4 أهداف

عمرو جمال (طلائع الجيش) 4 أهداف

رمضان صبحي (بيراميدز) 4 أهداف

أشرف بن شرقي (الزمالك) 4 أهداف

محمود كهربا (الأهلي) 4 أهداف

مروان حمدي (المقاصة) 4 أهداف

حسام حسن (سموحة) 4 أهداف

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news