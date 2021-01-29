انقضاء فترة إيقاف ميسي في الدوري الإسباني.. العودة أمام بيلباو

المصدر: برشلونة - د.ب.أ

يعود النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى منافسات الدوري الإسباني بعد انقضاء فترة إيقافه لمباراتين عقب تعرضه للطرد للمرة الأولى مع فريقه برشلونة.

ويقود ميسي خط هجوم برشلونة، خلال المباراة التي تجمعه بضيفه أتلتيك بيلباو، الذي تلقى أمامه البطاقة الحمراء، وذلك مساء بعد غد، في المرحلة الـ21 من الدوري الإسباني.

ويعود برشلونة إلى ملعب كامب نو، بعدما خاض ثماني مباريات متتالية خارج ملعبه على مستوى كل البطولات.

المباريات خارج الديار كانت تمثل مشكلة لبرشلونة في المواسم الأخيرة، لكن الفريق بقيادة مدربه الهولندي، رونالد كومان، فاز سبع مرات خلال مبارياته الثماني الأخيرة خارج ملعبه، وجاءت هزيمته الوحيدة على يد بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني، التي امتدت لوقت إضافي وشهدت طرد ميسي.

وعاد ميسي إلى برشلونة خلال المباراة أمام رايو فايكانو، أول من أمس، في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، حيث سجل هدفاً خلال هذه المباراة.

وأحرز ميسي 11 هدفاً في الدوري الإسباني متأخراً بهدف واحد عن زميله السابق، الأوروغوياني لويس سواريز، الذي يتصدّر قائمة الهدافين مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد، كما يمتلك مهاجم إشبيلية، يوسف النصيري، 12 هدفاً أيضاً.

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