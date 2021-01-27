«كورونا» تعمّق مشكلات الريال بإصابة ناتشو

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة مدافعه ناتشو بـ«كوفيد-19»، بعد أيام من إصابة مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بالفيروس المستجد. جاء ذلك في بيان صحافي للنادي دون ذكر المزيد من التفاصيل. ولم يشارك الدولي الإسباني في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد (السبت) 4-1 على ديبورتيفو ألافيس. وهذه الإصابة الثانية للريال في أيام، ومن المتوقع أن تزيد من مشكلات الريال، في الفترة الحالية.

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