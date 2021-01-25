جدول مباريات كأس العالم للأندية.. بايرن ميونيخ يبدأ 8 فبراير

المصدر: زوريخ-أ.ف.ب.



سيحاول بايرن ميونيخ الألماني اضافة لقب سادس تواليا الى خزائنه، عندما يخوض بطولة العالم للاندية المقررة في الدوحة من 4 الى 11 فبراير المقبل.



ويستهل الفريق البافاري المسابقة اعتبارا من الدور نصف النهائي وسيلتقي الفائز من مباراة الدحيل القطري المضيف او الاهلي المصري بطل افريقيا بموجب القرعة التي اجريت الثلاثاء في زيوريخ.

واسفرت القرعة ايضا عن مواجهة نادي تيغريس المكسيكي بطل كونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) مع بطل اسيا أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

ويتأهل الفائز من مواجهة تيغريس واولسان ليواجه بطل اميركا الجنوبية الذي سيتحدد على اثر المباراة النهائية المقررة في 30 يناير الحالي على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو وتجمع بين الفريقين البرازيليين سانتوس وبالميراس.

واحتكرت الاندية الاوروبية لقب هذه المسابقة منذ عام 2013 وتوج بها ليفربول الانجليزي العام الماضي.

وكان مقررا ان تقام البطولة في ديسمبر الماضي لكنها ارجئت الى فبراير بسبب جائحة كوفيد-19. فيما يلي جدول المباريات:

البرنامج

ربع النهائي، 4 فبراير

تيغريس (المكسيك) - اولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) 16,00

الدحيل (قطر) - الاهلي (مصر) 19,30

نصف النهائي

7 فبراير

الفائز في المباراة الاولى- بطل كوبا ليبرتادوريس 20,00

8 فبراير

الفائز في المباراة الثانية - بايرن ميونيخ (المانيا) 20,00

النهائي 11 فبراير

مباراة المركز الثالث 17,00

المباراة النهائية 20,00

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