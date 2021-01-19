الأهلي المصري يتلقى صدمة قبل المشاركة في مونديال الأندية

المصدر: أحمد طارق- دبي

تلقى الأهلي المصري صدمة قوية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية الشهر المقبل، بعدما تأكد غياب نجم الفريق وليد سليمان عن المشاركة في الحدث العالمي.



ووفقاً لصحيفة الوطن المصرية، أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، إصابة وليد سليمان، بتمزق في العضلة الخلفية وفقا لنتائج الأشعة التي أجراها اللاعب، وكشف عبدالحفيظ أن مدة غياب وليد سليمان لن تقل عن 4 أسابيع مقبلة، ومن ثم تأكد غيابه عن المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية.



وأوضح عبد الحفيظ أن وليد سليمان سوف يبدأ من غدٍ تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي تحت إشراف طبيب الفريق.



وتعرض وليد سليمان لإصابة في مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري المحلي تسببت في خروجه من اللقاء.

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