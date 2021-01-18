3 حالات طرد نادرة تلوث مشوار الأسطورة ميسي مع كرة القدم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، أول بطاقة حمراء له مع فريق برشلونة وذلك في مواجهة فريق أتليتك بلباو، بنهائي كأس السوبر الإسباني، وهو النهائي الذي خسره فريق برشلونة، ليتعرض اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية في 6 مرات لأول حالة طرد مع فريقه الإسباني الذي قاده إلى العديد من البطولات.

وكان الأسطورة ميسي قد تعرض للطرد في مواجهات سابقة ولكنها كانت مع المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، بينما لم يحصل اللاعب على أي بطاقات حمراء من قبل مع فريقه الإسباني.

وحصل ميسي على البطاقة الحمراء في مباراتين سابقتين له مع منتخب الأرجنتين، الأولى كانت في 2005 أمام منتخب المجر بمباراة ودية، بينما حصل على البطاقة الحمراء الثانية في مواجهة منتخب تشيلي عام 2019 وكانت مباراة رسمية ضمنن تصفيات أميركا الجنوبية.

وسلطت الصحف الكتالونية صباح اليوم الضوء على حالة الطرد التي حصل عليها اللاعب وأرقامه مع الفريق حيث يملك اللاعب الأرجنتيني أرقام كثيرة من بينها 78 بطاقة صفراء في 753 مباراة له مع برشلونة كما أحرز 648 هدفاً و284 تمريرة حاسمة وأحرز مع الفريق الإسباني 33 لقباً.

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