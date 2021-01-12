الفرنسي بيترانسيل يفوز في المرحلة التاسعة ويعزز صدارته لرالي داكار الشهير

المصدر: جوني جبور - دبي

بسط الفرنسي ستيفان بيترانسيل سيطرته اليوم على المرحلة التاسعة من رالي داكار الشهير المقام حالياً في ضيافة السعودية، وذلك بعد أن نجح بيترانسيل على متن سيارته "ميني" في انهاء المرحلة التي امتدت بطول 579 كيلومتراً، بإجمالي زمن بلغ 4 ساعات ودقيقتين و27 ثانية، متفوقاً بفارق 12 دقيقة عن أقرب منافسيه القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا"، و18 دقيقة عن زميله في الفريق الإسباني كارلوس ساينز الذي اكتفى بالمركز الثالث.

ودخل بيترانسيل المرحلة التاسعة من الرالي، بأفضلية 6 دقائق أمام القطري العطية، إلا أن سرعان ما استطاع على مدار المرحلة من توسيع الفارق بشكل تدريجي، مستفيداً في الوقت ذاته من الأعطال التي ضربت منافسيه، قبل أن ينهي السائق الفرنسي المرحلة بالزمن الأسرع، معززاً من خلاله صدارة الترتيب العام للرالي مع انتهاء تسعة من أصل مراحله الـ 12، بإجمالي زمن بلغ 30 ساعة و44 دقيقة و9 ثواني، متقدماً بفارق مريح عن بلغ في إجماليه 17 دقيقة و50 ثانية عن القطري العطية الذي حافظ بدوره على مركزه الثاني في الترتيب العام، وينحو الساعة ودقيقتين و25 ثانية عن حامل لقب نسخة العام الماضي الإسباني كارلوس ساينز في المركز الثالث.

ويذكر، يحل رالي داكار للعام الثاني على التوالي في ضيافة السعودية، ويقام في نسخته الحالية حتى 15 يناير الجاري، يخوض خلاله السائقين غمار 12 مرحلة تمتد بإجمالي مسافات تزيد عن 7600 كيلومتراً.

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