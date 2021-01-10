ملثمون يقتحمون مقر الفيصلي الأردني.. والقضية بيد الأمن العام

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تعرض مقر نادي الفيصلي الأردني إلى اقتحام من قبل 30 ملثماً حاولوا الوصول إلى غرفة الكؤوس ليل السبت الأحد، مما تسبب بحالة هلع لدى موظفي النادي الذين أجروا اتصالاً بالأجهزة الأمنية في البلاد التي بدورها فتحت تحقيقاً في الواقعة.

وقال موقع "خبرني" الأردني إن الملثمين حاولوا إيصال رسائل لإدارة النادي بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق أخيراً واحتلال الفريق المركز السادس (24 نقطة فقط) ليفقد لقبه لمصلحة غريمة التقليدي الوحدات الذي ضمن الفوز بالدوري بعد تصدره برصيد 50 نقطة.

من جهته، أكد رئيس النادي الفيصلي بكر العدوان أن "مجموعة من الأشخاص يقدر عددهم بـ30 شخصا، اقتحموا قاعة الكؤوس والتذكارات في مقر النادي وهم يحملون لافتات ضد الإدارة".

وأبرز الشعارات التي علقها الملثمين داخل النادي "شو أخبار الوصية"، في رسالة عن الوصية التي تركها رئيس النادي الفيصلي السابق، الشيخ سلطان ماجد العدوان، بالاستمرار بالاهتمام بالنادي الفيصلي.

بدوره، نشر الأمن العام الأردني بيانا قال فيه: "ورد بلاغ من العاملين في النادي الفيصلي (ليل السبت الأحد) حول تجمع عدد من الأشخاص أمام النادي الفيصلي حاملين شعارات ضد الإدارة، حيث قاموا بالدخول إلى مقر النادي، ولا توجد أي إصابات أو أضرار، وتم فتح تحقيق في الحادثة".

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