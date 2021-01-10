«الثلوج» تؤجّل مباراة أتلتيكو مدريد وبلباو

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلنت رابطة الدوري الإسباني (لاليغا) تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، التي كانت مقررة، أمس، في العاصمة مدريد، ضمن المرحلة الـ18، وذلك بسبب الأحوال الجوية السيئة نتيجة الثلوج، ولم تتمكن طائرة الفريق الباسكي من الهبوط في مدريد بسبب العاصفة الثلجية، واضطرت للعودة إلى بلباو.

وقالت الرابطة في بيان على «تويتر»: «نظراً للوضع الاستثنائي الناجم عن العاصفة، ما تسبب في إغلاق مطار مدريد باراخاس، واستحالة اللعب على استاد (واندا) في الظروف المثلى، طلبت (لاليغا)، بعد الاتصال بكلا الناديين، من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني تأجيل المباراة».

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