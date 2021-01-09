برشلونة والريال ينتظران خدمة بلباو أمام أتلتيكو

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

بدا ريال مدريد بأفضل أحواله في الآونة الأخيرة، وعاد الزخم إلى برشلونة إثر بداية متعثرة، لكن أتلتيكو مدريد بقي صامداً في الصدارة، لذا قد تكون المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني بداية لشهر حاسم في السباق على اللقب. وستكون الأنظار مسلطة، اليوم، على قمة أتلتيكو وبلباو، حيث ينتظر برشلونة والريال خدمة من الفريق الباسكي، لإيقاف قطار «الروخي بلانكوس».

وكانت الخسارة المفاجئة أمام كورنيلا من الدرجة الثالثة في كأس ملك إسبانيا، الأربعاء، انتكاسة صارخة متناقضة مع مستوى أتلتيكو في الـ«ليغا»، حيث لم يهزم إلا أمام غريمه في العاصمة، الشهر الماضي، بعد سلسلة من النتائج المثالية التي تواصلت منذ منتصف أكتوبر.

ويواجه أتلتيكو بلباو، قبل إشبيلية الثلاثاء، وهما مباراتان صعبتان ستختبران قوته مرة أخرى، خصوصاً أن بلباو سيكون حريصاً على تحقيق فوزه الأول، تحت قيادة المدرب الجديد مارسيلينو غارسيا تورال.

في المقابل، يبدو طريق ريال مدريد أسهل، لاسيما أن مبارياته الست المقبلة ستكون ضد فرق من آخر سبعة مراكز في ذيل الترتيب، بداية مع أوساسونا اليوم، بينما يواجه برشلونة مضيفه غرناطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news