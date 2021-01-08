محمد صلاح مرشح للفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

عاد النجم المصري محمد صلاح، للمنافسة على الألقاب الشخصية، والتي تألق فيها منذ أن انضم إلى فريق ليفربول الإنجليزي، حيث أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري عن شهر ديسمبر.

وكان النجم المصري قد ساهم في تحقيق الفوز لفريقه في أكثر من مباراة خلال الشهر الماضي، وساهم ذلك في تصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، رغم الانتقادات المستمرة للاعب بين فترة وأخرى في أي مباراة لا يظهر فيها بالشكل المطلوب.

ووفقاً للحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن 8 لاعبين مرشحين للفوز بالجائزة يأتي في مقدمتهم هداف فريق ليفربول محمد صلاح، إضافة إلى 7 لاعبين هم: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) - أنور الغازي (أستون فيلا) - ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) - بن مي (بيرنلي) - توماس سوسيك (وست هام).

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