الاتحاد الآسيوي يعتمد مواعيد نهائيات كأس آسيا في الصين 2023

المصدر: وكالات

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة اليوم مواعيد نهائيات بطولة كأس أمم آسيا 2023 للمنتخبات، والتي سوف تقام خلال الفترة من 16 يونيو وحتى 16 يوليو في عشر مدن صينية. وتشهد النسخة الرابعة والعشرين من البطولة مشاركة 24 منتخباً للمرة الثانية بعد أن نجحت الإمارات في تنظيم في ظل مشاركة هذا العدد ..ومن المنتظر أن تواصل النسخة المقبلة من البطولة تحقيق المزيد من الأرقام القياسية من ناحية المتابعة الجماهيرية عبر كافة المنصات.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "تواصل بطولة كأس آسيا النمو والارتقاء من ناحية القيمة والأهمية، حيث تتجاوز كل نسخة توقعاتنا، ونحن واثقون بأن النسخة المقبلة من البطولة في الصين ستكون الأكبر والأعظم في تاريخ كرة القدم الآسيوية". وتابع: "نحن واثقون بأن اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد الصيني لكرة القدم سينظمان بطولة تاريخية عام 2023، حيث حققت اللجنة المحلية المنظمة بالفعل تقدماً كبيراً في مجال البنية التحتية رغم التحديات التي واجهها العالم".

وأضاف: "نشيد بالتزام اللجنة المحلية المنظمة والعمل الذي تم إنجازه، وسعداء لتأكيد مواعيد البطولة، وهو يعتبر علامة فارقة في رحلتنا من أجل استقطاب أكبر تفاعل للجماهير". من جهته قال شي كيانغ أمين عام اللجنة المحلية المنظمة: "مع تأكيد مواعيد البطولة، سوف تتمكن اللجنة المحلية المنظمة من تنظيم أعمال الاستعداد بدقة أكبر، حيث إن أعمال الاستعداد تسير وفق ما هو مقرر في بناء الملاعب والتنظيم، وبرامج المتطوعين وغيرها، وسوف نعمل مع الاتحاد الآسيوي من أجل تنظيم بطولة رائعة".

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