غياب ميسي عن لقاء إيبار.. هدية من المدرب

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة «ماركا» أن السبب الرئيس في غياب قائد برشلونة، ليونيل ميسي، عن لقاء إيبار في الدوري، أمس، هو قرار مباشر من مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، ولا يتعلق بالإصابة الطفيفة التي يعانيها ميسي في كاحله الأيمن.

وقالت إن كومان منح ميسي هدية خاصة بإراحته دون بقية زملائه، تحضيراً للمباريات المكثفة المقبلة. وأشارت إلى أن كومان قرر إراحة ميسي في عدد من المباريات، بعد أن سبق وقام بالأمر نفسه معه مرتين في الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من التأثير الفني الكبير الذي يشكله غياب ميسي، فإن كومان لا يريد المغامرة بنجمه في كل المباريات، كما كان يحصل سابقاً مع مدربين آخرين.

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