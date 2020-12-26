كلوب يغير لهجته ويسمح برحيل محمد صلاح

المصدر: حميد نعمان - دبي

فاجأ مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب الجميع بتصريح جديد، اعتبرته وسائل إعلام إنجليزية أنه يتناقض مع ما أدلى به المدرب قبل أيام، بخصوص نجم ليفربول، الهداف المصري محمد صلاح. واعتبر كلوب أنه لن يجبر "صلاح على الاستمرار في الفريق ضد إرادته"، ما يعني أنه بات منفتحا على مسألة رحيله إذا رغب في ذلك. لكنه قال بحسب ما نشرته صحف "ذي الصن" و"ديلي ميل" البريطانيتين أنه لا يجد أي سبب منطقي يدعم فكرة رحيل صلاح في الوقت الراهن.

وجاءت التصريحات الجديد قبل لقاء ليفربول ووست بروميتش ألبيون، وقال كلوب: السبب الوحيد في رأيي الشخصي الذي قد يجعل صلاح يغادر، هي الاحوال الجوية في ليفربول، وغير ذلك لا أرى أي شيء آخر". وكان صلاح بحسب وكيله قد أبدى رغبة في الرحيل عن ليفربول الصيف المقبل، وبدا منفتحا على مسألة اللعب لفريق برشلونة أو ريال مدريد، الامر الذي أحدث رجة في صفوف ليفربول وإدارته وجهازه الفني، وماتزال الموضوع الرئيس في المؤتمرات الصحافية للمدرب كلوب. ويعتبر صلاح من بين أبرز النجوم في تاريخ ليفربول، وقبل أسبوعين، بات الهداف التاريخي للفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان كلوب قبل أيام قد قال إن صلاح سعيد في ليفربول، وأن مسألة رغبته في الرحيل يختلقها الاعلام فقط، لكنه عاد وألمح إلى جدية المسألة، وأنه لا يمانع رحيله إن رغب في ذلك. ويتزامن هذا الامر مع أخبار كشفتها وسائل إعلام مقربة من النادي تؤكد أن صلاح بدأ بالفعل اتصالاته من خلال وكيله بنادي ريال مدريد، في المقابل تأكدت كذلك رغبة ليفربول في التوقيع لقائد أستون فيلا، جاك غريليش، المتألق هذا الموسم، والذي يعتبره الكثيرون في "الريدز"، أبرز نجم يمكنه تعويض رحيل صلاح.

وينتهي عقد النجم المصري مع ليفربول في 2023، وسبق لإدارة النادي أن رأت أن مسألة تجديد العقد أمر غير منطقي، كون ماتزال هناك ثلاث سنوات متبقية، لكن وكيل صلاح يرى أن الهداف المصري يستحق عقدا جديدا، رغم أنه يتقاضى حاليا أعلى راتب في ليفربول، ويصل إلى أكثر من 200 ألف استرليني أسبوعيا.

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