"فيفا" يخصص 11 مقعدا لأوروبا في مونديال السيدات 2023

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مساء أمس عن تخصيص 11 مقعدا للمنتخبات الأوروبية في النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للسيدات، المقررة في 2023. وتشهد البطولة المقررة في أستراليا ونيوزيلندا زيادة عدد المنتخبات من 24 إلى 32 منتخبا، وهو نفس عدد منتخبات كأس العالم للرجال حاليا، قبل أن تشهد بطولة الرجال توسعا أيضا بزيادة عدد المنتخبات إلى 48 اعتبارا من نسخة 2026.

وجرى تخصيص 11 مقعدا للمنتخبات الأوروبية المتأهلة مباشرة إلى النهائيات، وهو ما يشكل زيادة بفارق مقعدين للقارة، بينما جرى إضافة مقعد واحد إضافي لكل من قارات آسيا (ليصبح العدد المخصص لها ستة مقاعد) وأفريقيا (أربعة مقاعد) وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (أربعة مقاعد) وأمريكا الجنوبية (ثلاثة مقاعد)، ويستمر تخصيص مقعد واحد فقط لأوقيانوسيا، حسب ما ذكره (فيفا) في بيان.

ويشارك منتخبا البلدين المنظمين بشكل تلقائي في النهائيات. وتحسم المقاعد الثلاثة المتبقية في النهائيات عبر الملحق الفاصل الذي يشهد مشاركة إجمالي عشرة منتخبات من الاتحادات القارية. وتقام منافسات الملحق الفاصل في أستراليا ونيوزيلندا، كاختبار لاستعداداتهما لاستضافة البطولة.

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