"بيغ رامي" ينفق ميزانية الاتحاد المصري لكمال الأجسام كل شهرين.. تعرف إلى غذاءه!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب أول الاتحاد الدولي لكمال الأجسام عادل فهيم، أن الاتحاد المصري لا ينفق على البطل المصري رامي السباعي "بيغ رامي" المتوج أخيراً بالمركز الأول في بطولة "مستر أولمبيا" 2020، والتي تعتبر البطولة الأكبر والأشهر في لعبة كمال الأجسام على مستوى العالم.

وقال فهيم في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المصرية منها موقع "اليوم السابع": "اتحاد كمال الأجسام المصري لا يصرف على بيغ رامي وإنما مسؤوليته الإنفاق على أنشطة وبطولات الهواة فقط".

وأوضح: "ميزانية الاتحاد المصري تبلغ نصف مليون جنيه في السنة، وهو مبلغ لا يغطي مصاريف شهرين من إنفاق بيغ رامي على المكملات الغذائية، والفيتامينات، والأطعمة والتدريبات أيضا، وهو المبلغ الذي تغطيه شركات عملاقة كبرى".

من جهتها، قالت مروة عبدالله زوجة "بيغ رامي" لصحيفة "صدى البلد": "لديه نظام غذائي معين، ويتغير كل أسبوع بنظام جديد ومختلف على الأسبوع السابق"، مضيفة: "كل أكله في المنزل ولا يأكل أي أكل من الخارج".

وأوضحت: "روتين زوجها اليومي صعب للغاية، ويصعب على أحد تحمله حيث يلزمه مدربه على نظام أكل معين، لا يستطيع تغيير جرام واحد منه، كما أنه يتناول ست وجبات يوميا طوال ثمانية أشهر، ويتمرن مرتين في اليوم، وكل شيء يمضي مع رامي بدقة كبيرة.. لو نام ساعة زيادة أو قصّر في شيء معين كان يقولي: (لما تشوفيني مقصر في حاجة رجعيني وحسبيني علشان أخلي بناتي فخورين بيه)".

وكان بيغ رامي قد تحدث عن برنامجه الغذائي الذي يتناول فيه ثلاث وجبات قبل التمرين ومثلها بعد التمرين على أن تكون كمية الأطعمة محددة ومدروسة بالغرام، وتختلف مع اقتراب وابتعاد البطولة، مشيراً إلى أنه يركز على الأطعمة التي لا يدخل فيها أي مواد مصنعة "سادة" ويبتعد عن الفلفل.



من هو بيغ رامي؟

- ممدوح محمد السبيعي.

- لاعب كمال أجسام محترف.

- ولد في 16 من سبتمبر 1984 بمحافظة كفر الشيخ.

- تخرج في معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ وعمل صياداً.

- مهنة الصيادة كانت مصدر عمل أسرته.

- عمل في الكويت بتجارة الأسماك ومنها انطلق إلى العالمية.

- أحرز المركز الأول ببطولة الكأس الذهبية بالكويت عام 2012.

- حقق المركز الأول ببطولة أوليمبيا للهواة 2012.

- نال المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في عام 2013.

- حصل على المركز الثامن في مسابقة مستر أولمبيا 2013.

- المركز السابع في مسابقة مستر أوليمبيا 2014.

- المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين 2014.

- المركز الخامس ببطولة مستر أوليمبيا 2015.

- المركز الرابع ببطولة مستر أوليمبيا 2016.

- المركز الثاني ببطولة مستر أولمبيا 2017.

- المركز الأول ببطولة ارنولد كلاسيك أوروبا 2017.

- المركز السادس ببطولة مستر أولمبيا 2018.

- توج بلقب مستر اوليمبيا 2020.

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