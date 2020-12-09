ريال مدريد يخوض أهم مواجهة منذ 25 عاماً متسلحاً بعودة راموس

المصدر: مدريد - رويترز

عاد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، والظهير الأيمن داني كاربخال، إلى التدريبات ليعززا دفاع فريق المدرب، زين الدين زيدان، قبل مواجهة ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ اليوم، منتصف الليل بتوقيت الإمارات، حيث أصبح مصير الفريق الإسباني في أبطال أوروبا لكرة القدم في مهب الريح.

وأكمل راموس، الذي لم يلعب مع ريال مدريد منذ 11 نوفمبر، بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية، تدريباً كاملاً لليوم الثاني على التوالي.

وعاد كاربخال، الذي شارك أساسياً أربع مرات فقط في كل المسابقات هذا الموسم، بسبب إصابتين، إلى التدريبات، أول من أمس. وغاب اللاعبان عن الهزيمة 2-صفر خارج الديار أمام شاختار دونيتسك، الأسبوع الماضي، ما يعني أن بطل أوروبا 13 مرة أصبح مطالباً بالفوز على غلادباخ متصدر المجموعة الثانية، لضمان التأهل لأدوار خروج المغلوب للعام 24 توالياً، وهو رقم قياسي.

وتعني الهزيمة تراجع ريال مدريد للعب في الدوري الأوروبي للمرة الأولى منذ موسم 1994-1995، حين كانت البطولة تحمل اسم كأس الاتحاد الأوروبي، بينما سيودّع دوري الأبطال في حال التعادل، ما لم ينجح إنتر ميلان في الفوز على شاختار.

وتأتي عودة راموس في وقت رائع لريال مدريد، الذي خسر في آخر تسع مباريات خاضها بدوري الأبطال في غياب المدافع البارز. وسيفتقد الريال جهود المهاجم هازارد، وثنائي الوسط فيدريكو فالبيردي الذي يتعافى من كسر في الساق، ومارتن أوديغارد.

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