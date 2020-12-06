320 ألف دولار سعر قميص جوردان بمزاد في أميركا

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

حقق قميص ارتداه نجم كرة السلة الأمريكي السابق مايكل جوردان مبلغاً قياسياً بلغ 320 ألف دولار بمزاد في بيفرلي هيلز، حسبما قالت الشركة التي نظمت عملية البيع أول من أمس. وأفادت دار «جولين» للمزادات بأن عملية البيع سجلت رقماً قياسياً عالمياً في المزاد لقميص مايكل جوردان، وهو قميص لنادى شيكاغو بولز عام 1984. وحقق كذلك قميص للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، يرجع لفريق كرة سلة بمدرسة بوناهو الثانوية لموسم «1979» 192 ألف دولار. وبلغت قيمة قميص النجم الأميركي ليبرون جيمس 128 ألف دولار.

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